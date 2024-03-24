Rıza Çalımbay yurt dışından aldığı teklifi duyurdu

Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın adı Azerbaycan Milli Takımı ile anılıyordu. Çalımbay, yurt dışından aldığı teklifi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay yurt dışından aldığı teklifi duyurdu
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24 Mart 2024 14:47
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok takıma yazılan Rıza Çalımbay'ın adı son dönemde Azerbaycan Milli Takımı'yla anılıyordu. Daha önce Azerbaycan iddialarını doğrulayan deneyimli teknik adam, NTV'ye konuştu.

AZERBAYCAN İDDİALARI

Azerbaycan'la henüz resmi temas kurmadığını aktaran Rıza Çalımbay, "Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından dolayı dönüş yapamadım" sözlerini sarf etti.

EN CİDDİ TEKLİF

Öte yandan Rıza Çalımbay bu süreçte en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını kaydetti.

61 yaşındaki teknik adam, Persepolis'ten gelen bu teklifi reddettiğini bildirdi.

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Rıza Çalımbay, 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

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