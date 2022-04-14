Rıza Çalımbay: 'Henrique'nin ayrılmasını beklemiyorduk'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek finale kalmak istediklerini belirtti.



Çalımbay, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, çocuğunun tedavisi nedeniyle kırmızı-beyazlı ekiple yollarını ayıran Pedro Henrique'ye takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.



Henrique'nin ayrılık kararının sürpriz olduğunu aktaran Çalımbay, "Böyle bir şey beklemiyorduk. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, önemli mevkilerde sakatlanan arkadaşlarımız var. Kızı hasta olması nedeniyle Brezilya'da sürekli olarak tedavi görüyor. Oradan iyi bir teklif gelmesi Pedro Henrique için çok iyi bir şeydi. Gitmeyi çok istiyordu. Gitmek için de her şeyi yapacaktı, yönetimle görüştüler ve anlaştılar." ifadelerini kullandı.



Çalımbay, Pedro Henrique'nin sezonu takımda tamamlamasını ve ardından ülkesine gitmesini teklif ettiğini ancak bunun Internacional Kulübü tarafından kabul edilmediğini belirtti.



"Atakaş Hatayspor maçı çok önemli"



Süper Lig'in 33. hafta maçında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Atakaş Hatayspor maçını da değerlendiren Çalımbay, "Gelecek hafta çarşamba günü oynayacağımız Türkiye Kupası maçı için de Atakaş Hatayspor maçı çok önemli. Oradan alacağımız puan ya da puanların moraliyle Alanya'ya gideceğiz. Nasıl ki Adana Demirspor maçında kıran kırana mücadele ettiysek onun üstüne çıkıp oradan iyi bir şekilde ayrılalım." açıklamasında bulundu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmayı hedeflediklerini belirten Çalımbay, şunları kaydetti:



"İlk maçtan iyi bir avantajla ayrılırsak, ikinci maçta da iyi bir futbol oynayıp finale kalmak istiyoruz. Aytemiz Alanyaspor ile üst üste 3 maç oynayacağız. Sadece arada Galatasaray ile lig maçımız var. Onun için birbirimizi iyi tanıyacağız. Onlar da iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları da var. Zor maç olacak. Bütün amacımız bundan önceki sezonları nasıl iyi şekilde bitirdiysek bu sezonu da ligde ve kupada iyi şekilde bitirmek."





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