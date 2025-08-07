06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
1-0
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
0-1
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
0-0
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
1-3
06 Ağustos
Nice-Benfica
0-2
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
2-1

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın hem eski futbolcusu hem de teknik direktörü olan Rıza Çalımbay, kariyeri ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

07 Ağustos 2025 09:12
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı
Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay, Aksam Gazetesinin sorularını yanıtladı.

Çalımbay, kariyer hedefleri ve futbol dünyasındaki son gelişmeler hakkında düşüncelerini açıkladı.

"TEKLİF GELDİ AMA..."


En son Sivasspor'un başında görev alan Rıza Çalımbay, önümüzdeki sezon için teklifler aldığını ancak bu tekliflere sıcak bakmadığını belirtti. Rıza Çalımbay, "Irak'tan teklif geldi ama oralar bize göre değil. Süper Lig'de çalışmak istiyorum. O da lig başlayınca belli olur." sözlerini sarf etti.

"1. LİG TAKIMI ÇALIŞTIRMAM"

Geçtiğimiz sezonda  küme düşen ve yoluna  1. Lig'de devam edecek olan Sivasspor'un başında teknik direktörlük görevine devam etmesini isteyen yönetime olumsuz dönüş yaptığını belirten Rıza Çalımbay, "1. Lig'de çalışmak istemiyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A KÜS DEĞİLİM"

2023-2024 sezonunda olaylı şekilde ayrıldığı Beşiktaş'a kırgın olmadığını belirten Rıza Çalımbay, 'Beşiktaş'a yeniden teknik direktör olarak gider misiniz?' sorusuna, "Giderim tabii, bir sorun yok" yanıtını vererek açık kapı bıraktı.

