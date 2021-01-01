Rivers: "Simmons'ın ne zaman döneceği belli değil"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, takımla ilk kez antrenmana çıkan Ben Simmons'ın parkelere dönüşü için bir tarih belirlenmediğini söyledi.



The Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e konuşan Rivers, geçtiğimiz Pazar günü ekiple ilk kez antrenman yapan Simmons'ın sezonda ilk maçına deplasmanda mı, yoksa ekibin taraftarları önünde mi olacağını düşünmediğini belirtti:



"Henüz bilmiyorum. Bakacağım. Bana göre formu gayet yerindeydi. Tabii halen NBA formunda değildi. Onu rahat bir şekilde aramıza dahil etmeye çalışıyorum. Bunları düşünmüyorum bile. Bir noktada o zaman da gelecek. Ama belirli bir planımız yok. Hazır olduğunda oynayacak.



Aramıza geldiğinde, şakayla karışık olarak yeni biri veya eski bir oyuncumuz katıldığı zamankine benzer bir karşılama yapmıştık."



Simmons'ın, önceki sezonun playofflarının Doğu Konferansı yarı finallerinde Atlanta Hawks'a karşı 7. maçta elendikten sonra, bir daha asla Sixers forması giymeyeceğini söylediği iddia edilmişti. Avustralyalı yıldız, 11 Ekim'de Wells Fargo Center'a geri dönmüş ve takımına katılma kararı almıştı.



Philadelphia, 2021-22 normal sezonunu 20 Ekim'de New Orleans Pelicans'a karşı deplasmanda açacak.



FURKAN, GERİ DÖNDÜĞÜ İÇİN MUTLU!



Simmons Pazar günkü antrenmanın ardından basına açıklama yapmamış olsa da, takım arkadaşı ve temsilcimiz Furkan Korkmaz, kendisinin geri dönüşünden ötürü mutlu olduğunu ifade etti:



"Şahsen onunla tekrar aynı sahada olmayı özlemiştim. Kendisini tekrar gördüğüm için mutluyum ve umarım yapacak daha çok işimiz vardır."



