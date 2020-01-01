Rivers: "Sam Cassell'in bir başantrenör olma vakti geldi"

LA Clippers başantrenörü Doc Rivers, yardımcı antrenörü Sam Cassell'in, bir NBA takımının başantrenörü olma zamanının geldiğini söyledi.



Rivers, birden fazla takımın yeni bir başantrenör aradığı piyasada, Cassell'in bu sezondan sonra bir takımı devralacağını umduğunu belirtti.



Rivers, ClutchPoints'ten Tomer Azarly'ye şu açıklamaları yaptı:



"Sam Cassell bir başantrenör olmalı, net. İnanılmaz derecede yüksek bir basketbol IQ'su var ve umarım bir şans bulabilir. Mümkün olan ve gereken her şeyi yaptı. Gerkeni yapmaktan bahsettiğinizde, mümkün olan her türlü şeyi yaptı ve henüz böyle bir iş üstlenmiş değil. Yani, bunun olmasını umuyorum. "



Cassell, oyuncu olarak üç NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



