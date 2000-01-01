Rivers: "Kawhi, bu dönemden 'olağanüstü formda' ortaya çıkacak"

LA Clippers koçu Doc Rivers, takımın yıldızı Kawhi Leonard'ın şu anki NBA askıya alınması döneminden "olağanüstü formda" ortaya çıkacağını söyledi.



Rivers, Leonard'ın, sakatlıklardan kurtulma sürecinde ve Toronto Raptors ile şampiyonluk yarışındayken, yaz aylarında pek yapamadığı vücut çalışma fırsatını bu arada değerlendireceğini söyledi.



Doc, koronavirüs küresel salgını sezonu durdurmadan önce, ekibinin sonunda "gerçek Clippers'a dönüşme aşamasında bulunduğunu" da ekledi.



"Kawhi'ın çok çalıştığını biliyorum. Bunu garanti edebilirim. Ve fark şu ki, yaz boyunca çalışamamıştı. Şimdi bu mola veriliyor ve o da antrenman yapabiliyor. Göreceğimiz Kawhi olağanüstü bir formda olacak. PG (Paul George) de olağanüstü bir durumda olacak başka bir adam."



"GERÇEK CLIPPERS'A DÖNÜŞÜYORDUK"



Sezon 11 Mart'ta askıya alındığında, Clippers (44-20) önceki sekiz maçın yedisini kazanmıştı.



Rivers, sezonu inceledikten sonra ekibi hakkında bildikleri hakkında şunları söyledi:



"Gerçekten iyiyiz. Bildiğim şey, son 10 maçta, Clippers'a dönüşüyor olduğumuzdu. Kelimenin tam anlamıyla bunu hissedebiliyordunuz. Birbirimizi anlamaya başlıyorduk. Kawhi ve PG ile sorunsuz oynuyorduk. Artık zorlama olmuyordu. Çocuklar birbirlerinin yolundan çekilmeye çalışmıyordu. Ritmi hissedebiliyordunuz. 8 Mart'taki Lakers mağlubiyetinde bile, ki o maçta bence korkunç oynamıştık, hala bir şansımız vardı. Ve en kötü oyunumuzu oynuyorduk."



"Gerçekten de sezon sonuna doğru harika bir seri yakalayacağımızı düşünmüştüm. Ve ne yazık ki, sezon bir anda durdu. Olduğumuz yer çok iyi. Nasıl oynadığımızı ve nasıl bir araya geldiğimizi görünce, bu takım cidden iyi. Bence herkesi yenebiliriz."



