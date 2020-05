Rivers: "Jordan'ın yükselmesine izin verdik, LeBron'a bu izni vermedik"

LA Clippers koçu Doc Rivers, insanların Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın büyüklüğe evrilmesine izin verdiklerini, ancak Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e izin vermediklerini söyledi.



Herkes GOAT tartışması hakkında ayrı düşüncelere sahip. Kimileri Jordan'ın GOAT olduğunu ve öyle kalacağını söylerken, kimileri ise LeBron veya başka bir NBA süperstarı için argüman üretiyor. Bununla birlikte, nihai seçim her zaman bir NBA sahasına adım atmış en unutulmaz oyunculardan ikisi olan Bron ve MJ arasında gidip geliyor.



Rivers'a göre, iki oyuncu, oyunun seçkin isimleri arasına girme konusunda aynı yola sahip değildi. Rivers, MJ'in NBA'e ulaştığında herkesi şaşırttığını, lakin Bron'ın lige girmeden bile üstünde bir etiket olduğunu açıkladı:



"Michael'ın bir NBA şampiyonluğu kazanması yedi yılını aldı, çünkü sisteme güvenmiyordu, oyunu kendi başına domine etmek istiyordu ve takım arkadaşlarını kullanmanın önemini anlamamıştı. Michael ve LeBron arasındaki fark, Michael lige geldiğinde herkesi ne kadar büyük bir oyuncu olduğu konusunda şaşırtmıştı. LeBron lige geldiğinde, çoktan büyük oyuncu olmasını beklemişlerdi. Michael'ın bazı açılardan büyüklüğüne ulaşmasına izin vermiştik, LeBron'a böyle bir izin vermedik, ama yine de başarılı oldu.



LeBron, herkesin düşündüğünden daha da iyi. Geriye bakıp LeBron'un NBA'e gelmesiyle ilgili makaleleri okumamız gerek ve daha sonra beklentileri aştığını görmüş olacağız. Olağanüstü bir durum. Nadiren sakatlanıyor, her zaman varını yoğunu veriyor, NBA tarihindeki en büyük clutch maçlardan bazılarına da sahipti, ancak kimse bunu not etmiyor."