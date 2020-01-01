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Rivers: "Howard olmadan, Lakers Finallere çıkamazdı"

Philadelphia 76ers Doc Rivers, Los Angeles Lakers'ın Dwight Howard olmasaydı Finallere çıkamamış olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers Doc Rivers, Los Angeles Lakers'ın Dwight Howard olmasaydı Finallere çıkamamış olacağını söyledi.

Howard, geçtiğimiz yıl kazanmak için takımda büyük bir rol fedakarlığı yapmıştı. Amacı LeBron James ile kazanmak ve Los Angeles'taki imajını temizlemekti ve bu amacına ulaşmıştı.

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey tarafından yazılan bir makalede Rivers, Howard'ın bir oyuncu olarak yeniden canlanışına övgüde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl, Dwight Howard için bir diriliş yılı oldu. Onunla kimse imza atmıyordu. Sonra Lakers'a gitti ve bir yüzük kazandı. Ve o Denver serisindeki oyunuyla (Batı Konferansı Finallerinde), Dwight Howard olmadan Finallere çıkamazlardı."


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