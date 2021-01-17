Rıdvan Yılmaz: 'Bu mutluluk parayla satın alınamaz'

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Galatasaray karşısındaki derbi galibiyetini değerlendirdi.



Rıdvan Yılmaz maç sonunda; "Ağabey şunu söylemek istiyorum. Gerçekten parayla bu mutluluk satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol atınca gözlerim dolmuştu. Bu maçta orta yapıp gol olunca gözlerim doldu. Beni yetiştirenlere, Sergen Hocama teşekkür ederim." dedim.



"SERGEN HOCA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ"



Genç sol bek; "Tamamen aile gibiyiz şu anda. Ağabeylerim, kardeşlerim çok mutlu. Beşiktaş efsanesi Sergen Hoca bizim hocamız. Ona saygımız, sevgimiz sonsuz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz onun için." diyerek sözlerini bitirdi.



