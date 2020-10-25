Rıdvan Dilmen: "Gökhan ve Caner'e nasıl önlem alınmaz?"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e önlem alınamamasını yorumladı.

Rıdvan Dilmen: 'Gökhan ve Caner'e nasıl önlem alınmaz?'
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25 Ekim 2020 23:45
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maça performanslarıyla damga vuran Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i yorumladı.

"Gökhan Gönül'ü alan Caner Erkin'i de alıyor. 8 sene beraber oynamışlardır herhalde. Hep aynı golleri attırıyorlar. Bence bu gollerin çözümü var. Gökhan Gönül arkadan öne geliyor, ön direkte bir tane uzun boylu korner kullanılmadan gidip dursa korner etkisi azalır. Bunun önlemini nasıl almıyorlar anlamıyorum."





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