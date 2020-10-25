Rıdvan Dilmen: "Cisse, Mario Jardel gibi"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin golcüsü Papiss Cisse'yi Mario Jardel'e benzetti.

Rıdvan Dilmen: 'Cisse, Mario Jardel gibi'
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25 Ekim 2020 23:33
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından karşılaşmayı yorumladı.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un en büyük sorunun Cisse - Samatta olduğunu ifade eden Dilmen, "Cisse-Samatta işi Erol Hoca'nın en büyük problemi olur. Benim düşünceme göre Erol Bulut, iki oyuncuya da 30'ar maç görev verse, Cisse daha çok atar. Samatta da iyi oyuncu ama sol açık olur mu? İş Samatta'ya yer aramaya gidiyor" dedi.

CISSE, JARDEL GİBİ

Cisse'yi Mario Jardel'e benzeten Dilmen, "Papiss Cisse leblebi gibi gol atıyor. Mario Jardel gibi değil, Cisse de oyun görüşü de var. Webo, Kuyt, Sow olayına gidiyor hikaye. Bunu yapmak için orta saha bütünlüğünüz olmalı. Bence uzun vaadede Fenerbahçe'nin birinci santrforu Cisse olur" şeklinde konuştu.





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