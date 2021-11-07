Rıdvan Dilmen: "Altay Bayındır 4 ay yok"

Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ın sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Altay Bayındır 4 ay yok'
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07 Kasım 2021 20:08
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı.

Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin yediği gol net kaleci hatası. Berke Özer, Belçika'ya gitti oynadı ama tecrübe hatası var." dedi.

"Altay çok aranır." diyen Rıdvan Dilmen, "Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok." ifadelerini kullandı.


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