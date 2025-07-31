Klutch Sports CEO'su Rich Paul, LeBron James'in Los Angeles Lakers'tan takas edileceği yönündeki söylentilere net bir yanıt vererek tartışmalara son noktayı koydu.The TylilShow Live programında konuşan Paul, James'in sözleşmesinde yer alan özel bir maddeye dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:James, 2025–26 sezonu itibarıyla Damian Lillard ile birlikte bu özel şartı taşıyan sadece iki NBA oyuncusundan biri konumunda. Bu hak, oyuncunun en az sekiz yıl NBA'de ve dört yıl aynı takımda oynamış olması şartıyla verilebiliyor.LeBron, 2024'te Lakers ile yeniden anlaşarak bu hakkı elde etti ve adı geçen herhangi bir takas ihtimalinde son söz kendisinde olacak.Off-season döneminde Lakers'ın kadro yapısı ve geleceği konusundaki belirsizlikler nedeniyle çıkan söylentiler, takas dedikodularını güçlendirmişti.Ancak Rich Paul'un açıklamaları bu söylentilerin yersiz olduğunu ortaya koydu:40 yaşındaki James, geçen sezon 24.8 sayı, 7.6 asist ve 7.2 ribaund ortalamalarıyla üst düzey performansını sürdürdü.James ve Lillard dışında bazı oyuncular, sözleşme yapıları gereği geçici veto haklarına sahip olsa da, bu haklar tam anlamıyla resmi no-trade clause ile aynı etkiye sahip değil.