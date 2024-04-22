Rey Manaj: "Benim için önemliydi"

Sivasspor forması giyen Rey Manaj, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rey Manaj: 'Benim için önemliydi'
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22 Nisan 2024 22:29
Sivasspor'da Rej Manaj, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Manaj, "Bu maç benim için çok önemliydi, ailem yurt dışından geldi. Gol atmam çok önemliydi. Sivas benim ailem gibi oldu. Son 3 maçta 7 puan aldık. Çok mutluyuz. Transfer konusunu konuşmuyorum. Maçlara odaklanmış durumdayım. Sezon sonunda konuşuruz." dedi.

Sivasspor'da Fode Koita ise Fenerbahçe maçının ardından, "Maçın ilk yarısında pozisyon yaratamadık. Fenerbahçe çok daha fazla pozisyon yarattı. İkinci yarıda biz de pozisyon ürettik, rakibe şans vermedik. Şansları değerlendirdik. Buradan beraberlikle ayrılıyoruz." diye konuştu.

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