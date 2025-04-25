Resmi açıklama: Real Madrid El Clasico'ya çıkacak mı?

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile oynanacak maça çıkacaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Resmi açıklama: Real Madrid El Clasico'ya çıkacak mı?
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25 Nisan 2025 23:12
Real Madrid, Barcelona ile oynanacak Kral Kupası final maçı için açıklama yaptı.

İspanyol devi, Barcelona karşısında final maçına çıkılacağını duyurdu.

Real Madrid'in açıklamasında, "Final maçına çıkmamayı hiçbir zaman düşünmedik! Real Madrid, finalde görev yapacak hakemlerin kulübümüze karşı bir kez daha sergilediği düşmanlık ve husumete rağmen, futbolun değerlerinin üstün tutulması gerektiğine inanmaktadır." denildi.

NELER YAŞANDI?

Real Madrid, Barcelona maçına atanan hakem ve VAR heyetlerine tepki göstermişti. Real Madrid final maçı öncesinde basın toplantısına katılmadı ve son antrenmanı iptal etti.

İspanyol basını, bu gelişmelerin ardından Real Madrid'in, hakem ve VAR heyetleri değişene kadar Barcelona karşısında final maçına çıkmamayı düşündüğünü duyurmuştu.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası finali 26 Nisan Cumartesi günü Sevilla'da oynanacak. İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

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