RESMİ: Abdullah Avcı, Trabzonspor'a geri döndü!

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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RESMİ: Abdullah Avcı, Trabzonspor'a geri döndü!
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12 Ekim 2023 13:20
Son güncelleme 12 Ekim 2023 13:59
Trabzonspor Kulübü, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı.

"BOŞ SÖZLEŞME" DETAYI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

2. DÖNEMİ BAŞLIYOR

Trabzonspor'daki ikinci dönemine başlayacak olan Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonun ortalarından görevinden istifa etmiş ve yerine Nenad Bjelica getirilmişti. Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak, bordo-mavili kulübün 38 yıllık hasretini sonlandırdı.

ABDULLAH AVCI'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor'a ikinci kez dönen Abdullah Avcı sosyal medya hesabından "Mucizeler hep böyle ansızın gelir..." paylaşımı yaptı.



 
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