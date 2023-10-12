"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık

Yönetim kurulumuzun

oy birliğiyle aldığı karar sonucu

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.



Kulübümüzde görev yaptığı

ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.





Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz."