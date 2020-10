Remy: 'İlk kez hat-trick yaptım, mutluyum'

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli oyuncu Loic Remy, MKE Ankaragücü maçında üç gol atarak kariyerinde ilk kez "hat trick" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Remy, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü karşısında 55, 62 ve 78. dakikada gol atarak kariyerinde bir ilki yaşadığını belirtti.



Süper Lig'e iyi başladığını keyif aldığını anlatan Remy, "Mutluyum kariyerimdeki ilk hat-trick oldu. Takımdaki en yaşlı oyunculardan biriyim. Atmosferi çok iyi görüyorum. Takımda iyi oyucular var. Kulübün benden büyük beklentileri var. Benimde kulüpten beklentilerim var. Bu kulübün hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bunu zamanla göreceğiz." dedi.



Ligde 4 golü bulunduğunu aktaran Fransız forvet, "Ligde gol konusunda bir hedefim yok. Atabildiğim kadar gol atmak takıma katkı sağlamak istiyorum. Ne kadar çok atarsam o kadar mutlu olurum. Bizim için esas olan daha iyi oynamak. Son maçta savunma anlamında sıkıntılar olduğunu gördük. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Her maçta beş gol atamayız." diye konuştu.



Zamanının büyük bölümünü dinlenerek ve şehri gezerek geçirdiğine vurgu yapan Remy, "Dürüst olmak gerekirse benim yaşımdaki bir oyuncu için dinlenmek çok önemli. Tekrar vücudunuzun sıfırlanması için dinlenmesi için kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Rize doğa şehri arta kalan zamanlarda şehri tanımaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Remy Süper Lig'in defansif ağırlıklı olmasından dolayı büyük oranda tek forvet oynandığını, kendi fikrinin ise daha geniş ve açık alan bulunmasından dolayı çift forvet oynamayı tercih ettiğini kaydetti.



Teknik Direktör Tomas'ın genç ve yetenekli olduğunu kendilerinin takım olmayı başarmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli forvet, "Birlikte hareket edersek sorun yaşamayız. Kaliteli bir kadro olabiliriz ama bireysel başarılı olamayız. Birlikte takım halinde hareket edersek başarıyı yakalayabiliriz. Ben her zaman takım oyununu savunuyorum." şeklinde konuştu.