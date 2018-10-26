Reha Muhtar'dan Beşiktaş isyanı; 'Bir takım ile bu kadar oynanmaz'

Gazeteci, A Spor canlı yayınına bağlanarak'ın son durumu ile ilgili görüşlerini dile getirdi ve oyuncuların gönderilmesinden memnun olmadığını belirtti.Takımın içinde bulunduğu durumun nedeninin birçok oyuncunun gönderilmesi olduğunu kaydeden Muhtar, "Bir takımın omurgası ile bu kadar oynanmaz. Kaç tane santrafor satıldı. Aboubakar alınmadı, Gomez gitti, Cenk gitti. Marcelo gitti. Fabri, hocanın bile haberi olmadan gitti. Bir takımın bu kadar omurgasıyla oynanmaya başlanınca takım da düşüşe geçer. Geçen sezonun davre arasında kim gitti? En son Cenk gitti. Kimdi Cenk? Benfica maçında 3-0'dan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran isimdi. Bayern Münih maçı öncesinde gitti, gruptan mağlubiyet almadan lider çıkan Beşiktaş, bugüne böyle geldi" ifadelerini kullandı.Şenol Güneş'in gönderilmesi için de lobi çalışmaları yürütüldüğünü vurgulayan Muhtar, "Son günlerde birileri Şenol Güneş'i göndermeye çalışıyor, bir süredir bu böyle devam ediyor" dedi.