Reha Kapsal: 'Emre Belözoğlu acemisin!'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'na Reha Kapsal'dan eleştiri geldi.
Reha Kapsal, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından "Teknik adamlara fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır. Pep Guardiola da, Jose Mourinho da olsanız, böyle." şeklinde açıklama yapan Emre Belözoğlu'nun sözlerini acemilik olarak değerlendirdi.
Emre Belözoğlu'nun sözlerini eleştiren Reha Kapsal "Madem futbolcular işin %80'ini çözüyor, o zaman Emre Belözoğlu'na da gerek yok! Alttan biri gelsin, takımın başına geçsin! Olur mu hocam? Futbolculara topu atmak doğru değil. Başarılısın ama acemisin. Futbolculuğun ayrı ama antrenörlük farklı! PSG'ye bakalım o zaman? Ama Bayern Münih'e gol bile atamadılar. Emre Hoca'yı seviyorum, iyi bir teknik adam olacak ama bu açıklamaları doğru değil. Acemilik." ifadelerini kullandı.
Reha Kapsal, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından "Teknik adamlara fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır. Pep Guardiola da, Jose Mourinho da olsanız, böyle." şeklinde açıklama yapan Emre Belözoğlu'nun sözlerini acemilik olarak değerlendirdi.
Emre Belözoğlu'nun sözlerini eleştiren Reha Kapsal "Madem futbolcular işin %80'ini çözüyor, o zaman Emre Belözoğlu'na da gerek yok! Alttan biri gelsin, takımın başına geçsin! Olur mu hocam? Futbolculara topu atmak doğru değil. Başarılısın ama acemisin. Futbolculuğun ayrı ama antrenörlük farklı! PSG'ye bakalım o zaman? Ama Bayern Münih'e gol bile atamadılar. Emre Hoca'yı seviyorum, iyi bir teknik adam olacak ama bu açıklamaları doğru değil. Acemilik." ifadelerini kullandı.
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