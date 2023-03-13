Reha Kapsal: "Emre Belözoğlu acemisin!"

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun sözlerini, Reha Kapsal eleştirdi. İşte o sözler...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Reha Kapsal: 'Emre Belözoğlu acemisin!'
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13 Mart 2023 01:22
Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'na Reha Kapsal'dan eleştiri geldi.

Reha Kapsal, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından "Teknik adamlara fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır. Pep Guardiola da, Jose Mourinho da olsanız, böyle." şeklinde açıklama yapan Emre Belözoğlu'nun sözlerini acemilik olarak değerlendirdi.

Emre Belözoğlu'nun sözlerini eleştiren Reha Kapsal "Madem futbolcular işin %80'ini çözüyor, o zaman Emre Belözoğlu'na da gerek yok! Alttan biri gelsin, takımın başına geçsin! Olur mu hocam? Futbolculara topu atmak doğru değil. Başarılısın ama acemisin. Futbolculuğun ayrı ama antrenörlük farklı! PSG'ye bakalım o zaman? Ama Bayern Münih'e gol bile atamadılar. Emre Hoca'yı seviyorum, iyi bir teknik adam olacak ama bu açıklamaları doğru değil. Acemilik." ifadelerini kullandı.

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