Red Bull, Japonya'da beyaz renkli bir araç tasarımıyla yarışacak!

Milton Keynes merkezli ekip, Honda'nın ev sahibi olduğu Japonya'daki yarış hafta sonu için RB21'i beyaza boyayacak.



Motor kapağındaki Red Bull logosu kırmızıya boyanırken, aracın ön ve arka bölümlerinde mavi detaylar yer alacak.



TÜRKİYE GRAND PRIX'INI HATIRLATTI



Bu tasarım, 2021 Türkiye Grand Prix'sinde kullanılan ve büyük ilgi gören beyaz Red Bull RB16B'yi anımsatıyor. Aslında bu tasarım, 2020 Japonya Grand Prix'sinde kullanılmak üzere planlanmıştı. Ancak, COVID-19 pandemisi nedeniyle yarış iptal edilince, Red Bull bu özel tasarımı bir yıl sonra Türkiye'de kullanmıştı.



Ağırlıklı olarak beyazın tercih edilmesinin ardındaki ilham kaynağı ise Honda'nın efsanevi RA272 aracı. Richie Ginther, bu araçla 1965 Meksika Grand Prix'sinde Honda'nın Formula 1'deki ilk zaferini kazanmıştı.



Bu özel tasarımın, gelecek hafta Japonya Grand Prix'si öncesinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.





Kaynak: Motorsport Türkiye



