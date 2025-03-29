Red Bull, Japonya'da beyaz renkli bir araç tasarımıyla yarışacak!

Red Bull, gelecek hafta Suzuka'da beyaz bir tasarımla yarışmaya hazırlanıyor. RB21, güç ünitesi üreticisi Honda'ya ithafen özel bir tasarım ile piste çıkacak.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Red Bull, Japonya'da beyaz renkli bir araç tasarımıyla yarışacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2025 18:37
Milton Keynes merkezli ekip, Honda'nın ev sahibi olduğu Japonya'daki yarış hafta sonu için RB21'i beyaza boyayacak.

Motor kapağındaki Red Bull logosu kırmızıya boyanırken, aracın ön ve arka bölümlerinde mavi detaylar yer alacak.

TÜRKİYE GRAND PRIX'INI HATIRLATTI

Bu tasarım, 2021 Türkiye Grand Prix'sinde kullanılan ve büyük ilgi gören beyaz Red Bull RB16B'yi anımsatıyor. Aslında bu tasarım, 2020 Japonya Grand Prix'sinde kullanılmak üzere planlanmıştı. Ancak, COVID-19 pandemisi nedeniyle yarış iptal edilince, Red Bull bu özel tasarımı bir yıl sonra Türkiye'de kullanmıştı.

Ağırlıklı olarak beyazın tercih edilmesinin ardındaki ilham kaynağı ise Honda'nın efsanevi RA272 aracı. Richie Ginther, bu araçla 1965 Meksika Grand Prix'sinde Honda'nın Formula 1'deki ilk zaferini kazanmıştı.

Bu özel tasarımın, gelecek hafta Japonya Grand Prix'si öncesinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. 


Kaynak: Motorsport Türkiye

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery