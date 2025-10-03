Recep Uçar: 'Oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz'

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.

Farklı sonuçların alındığı ligde bu hafta Kasımpaşa ile karşılaşacaklarına değinen Uçar, "Zor bir maç bekliyor. İçerde, dışarda kiminle oynarsak oynayalım kurguladığımız oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu maçta öyle olacak. Genel olarak hazırlıklarımız iyi geçiyor, moralimiz yerinde. Hafta sonu taraftarımızı mutlu edecek bir netice ve moralle milli araya girmek istiyoruz." dedi.

Yeşil beyazlı orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu da Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek "Taraftarımızı mutlu etmek için bu hafta da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kazanmak üzere çalışıyoruz." diye konuştu.