03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Recep Uçar: "Oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz"

Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet ve oyuncular, galibiyetle moral bulup milli araya mutlu girmeyi hedefliyor.

Recep Uçar: 'Oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz'
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
 
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı.
 
Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.
 
Farklı sonuçların alındığı ligde bu hafta Kasımpaşa ile karşılaşacaklarına değinen Uçar, "Zor bir maç bekliyor. İçerde, dışarda kiminle oynarsak oynayalım kurguladığımız oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu maçta öyle olacak. Genel olarak hazırlıklarımız iyi geçiyor, moralimiz yerinde. Hafta sonu taraftarımızı mutlu edecek bir netice ve moralle milli araya girmek istiyoruz." dedi.
 
Yeşil beyazlı orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu da Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek "Taraftarımızı mutlu etmek için bu hafta da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kazanmak üzere çalışıyoruz." diye konuştu.
 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
