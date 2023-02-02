Recep Uçar: 'Oyuncularım istediklerimi yaptı'

Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.Uçar maç sonu açıklamasında, "." diye konuştu.İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi etkili başlamak istediklerini belirten Uçar, "." sözlerini kullandı.Sahada oyuncularından beklediklediği oyunu aldığını söyleyen Uçar, açıklamarını şu sözlerle noktaladı: "Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, son dönemde aldıkları travmatik yenilgilere bir yenisini eklediklerini dile getirdi.Recep Uçar, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarını son anlarda yedikleri gollerle kaybettikleri belirterek,diye konuştu.İkinci yarıda Galatasaray'ın risk alacağını bildiklerini anlatan Uçar, şunları kaydetti:Recep Uçar, ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olduklarını belirterek,değerlendirmesinde bulundu.