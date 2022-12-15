Real Madrid, uzun süredir gündemde olan Palmeiras'tan 16 yaşındaki Endrick'in transferini resmen açıkladı.İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 16 yaşındaki futbolcunun, 18 yaşına gireceği 2024 yılına kadar Palmeiras'ta devam edeceği ve ardından katılacağı belirtildi.Oyuncunun kısa süre içerisinde İspanya'ya gelerek Madrid tesislerini ziyaret edeceği aktarıldı.Öte yandan Real Madrid, Brezilyalı genç yetenek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve kontratta 3 yıllık da uzatma maddesi bulunuyor.Ayrıca Real Madrid'in bu transfer için 60 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro vergilerle birlikte toplam 72 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.