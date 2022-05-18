Real Madrid THY EuroLeague'de 11. zaferin peşinde!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek İspanya temsilcisi Real Madrid, organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan takım durumunda.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Anadolu Efes, Barcelona ve Olympiakos ile yer alacak Real Madrid, 11. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.



İspanya ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarını şampiyon tamamladı.



Toplamda 18 kez final oynadı



Dünyanın en büyük kulüpleri arasında gösterilen Real Madrid, organizasyon tarihinde 18 defa final oynama başarısı gösterdi.



Real Madrid, turnuvanın Dörtlü Final formatıyla oynanan dönemleri hesaba katıldığında 12 kez son 4 takım arasına kaldı.



Bu organizasyonda son 12 yılda 8. kez Dörtlü Final oynayacak Real Madrid, 2012, 2016 ve 2021 yıllarında son 4'ün dışında kaldı.



Turnuva, 2020'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.



Normal sezonu 4. sırada bitirdi



Real Madrid, normal sezonu 4. sırada tamamladı.



Ligi 18 galibiyet, 10 yenilgiyle tamamlayan Real Madrid, çeyrek finalde İsrail ekibi Maccabi Playtika ile eşleşti.



Rakibini 3 maçta da yenen Real Madrid, 3-0'lık skorla Dörtlü Final'e geldi.



En skoreri Yabusele



Real Madrid'in bu sezon en skorer ismi Guerschon Yabusele oldu.



Fransız forvet Yabusele çıktığı 34 maçta 11,9 sayı, 4,7 ribaunt, 1,6 asist, 1 top çalma ortalamaları yakaladı.



Yabusele, maç başına 13,6 verimlilik puanıyla da takımının en iyileri arasında yer aldı.



İki sayılık atışlarda yüzde 56,9, üç sayılık şutlarda yüzde 40,8 ile isabet bulan Yabusele, serbest atış çizgisinden ise yüzde 81,5'lik oran tutturdu.



Tavares, en iyi 5'te



Real Madrid'in 2,20 metre boyundaki pivotu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine seçildi.



Bu sezon 56 blok yapan Yeşil Burun Adaları'ndan Tavares, maç başına 1,7 ortalama yakaladı.



Avrupa Ligi'nde 33 maça çıkan Tavares, ayrıca 10,9 sayı, 7,6 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



Tavares, maç başına 18,5 verimlilik puanıyla takımının bu alandaki en iyi ismi oldu.



Tecrübeli başantrenör Laso



Real Madrid'in başantenörü Pablo Laso, Avrupa Ligi'nin en tecrübeli çalıştırıcıları arasında yer alıyor.



İspanya ekibiyle 2015 ve 2018'de iki kez Avrupa Ligi'ni kazanan Laso, aynı senelerde yılın başantrenörü ödülünü de elde etti.



Tecrübeli başantrenör, Belgrad'daki organizasyonda 7. kez Dörtlü Final sahnesinde boy gösterecek.



Kadro



İspanyol başantrenör Pablo Laso'nun yönettiği Real Madrid'in kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Sergio Llull, Rudy Fernandez, Juan Nunez, Alberto Abalde, Carlos Alocen (İspanya), Nigel Williams-Goss (ABD), Fabien Causeur, Thomas Heurtel, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele (Fransa), Adam Hanga (Macaristan), Gabriel Deck (Arjantin), Walter Tavares (Yeşil Burun Adaları), Trey Thompkins (ABD), Anthony Randolph (Slovenya), Jeffery Taylor (İsveç)









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