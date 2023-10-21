Real Madrid, Sevilla'ya puan kaybetti!

LaLiga 10. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşılaştı.
Sevilla ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sevilla'nın golü 74. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle geldi. Real Madrid beraberliği 78. dakikada Carvajal ile buldu.
Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 25'e çıkardı. Sevilla ise 9 puanda kaldı.
Sevilla ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sevilla'nın golü 74. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle geldi. Real Madrid beraberliği 78. dakikada Carvajal ile buldu.
Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 25'e çıkardı. Sevilla ise 9 puanda kaldı.