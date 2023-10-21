Real Madrid, Sevilla'ya puan kaybetti!

LaLiga 10. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Real Madrid, Sevilla'ya puan kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2023 21:47
Son güncelleme 21 Ekim 2023 21:48
LaLiga 10. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşılaştı.

Sevilla ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sevilla'nın golü 74. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle geldi. Real Madrid beraberliği 78. dakikada Carvajal ile buldu.

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 25'e çıkardı. Sevilla ise 9 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery