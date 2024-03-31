Real Madrid, Rodrygo'nin golleriyle 3 puanı aldı

La Liga 30. hafta maçında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, Rodrygo'nin golleriyle 3 puanı aldı
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31 Mart 2024 23:52
La Liga 30. hafta maçında Real Madrid ile Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. 

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 73. dakikada Rodrygo kaydetti. 

Real Madrid forması giyen Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. 

Bu sonuçla birlikte puanını 75'e çıkaran Real Madrid liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 56 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Mallorca deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

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