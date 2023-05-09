Real Madrid - Manchester City: Muhtemel 11

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor.Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak karşılaşmada 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak.Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Mayıs Çarşamba günü Ettihad Stadı'nda oynanacak.Real Madrid'de savunmanın önemli ismi Eder Militao cezası nedeniyle oynayamayacak.Manchester City'de eksik isim bulunmuyor.Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinicius JuniorEderson, Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji, De Bruyne, Rodri, Gündoğan, Bernardo Silva, Haaland, GrealishDiğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya ekipleri karşılaşacak. Turnuvadan 7 kez zaferle ayrılan Milan, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadı'nda konuk edecek.