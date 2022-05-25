Real Madrid'in yeni hedefi: Serge Gnabry

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalma kararının ardından transfer piyasasına agresif bir giriş yapan Real Madrid, Aurelien Tchouameni'nin ardından bir sonraki hedefini Serge Gnabry olarak belirledi.



Bild'de yer alan habere göre; Real Madrid, Serge Gnabry ile gayrıresmi olarak görüşmelere başladı. Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Serge Gnabry, Real Madrid'in yoğun ilgisi sonrası kulübüyle olan sözleşme yenileme görüşmelerine de ara verdi.



Joshua Kimmich ve Leon Goretzka ile hızlı süren, üst düzey bir maaşın olduğu ve kısa sürede imzaların atıldığı bir sürecin ardından Serge Gnabry'nin, benzer bir maaşın kendisine verilmemesi nedeniyle de kulüp yönetimine de kızgın olduğu vurgulandı.



26 yaşındaki Serge Gnabry, 2017 yazında 8 milyon euro bonservisle Werder Bremen'den Bayern Münih'e transfer olmuştu.



Gnabry, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 17 gol atıp 10 asist yaptı.





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