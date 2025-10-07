Real Madrid'in hedefi Desire Doue

Real Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Desire Doue ile ilgileniyor.

calendar 07 Ekim 2025 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in hedefi Desire Doue
İspanyol devi Real Madrid, gelecek yaz transfer döneminin hazırlıklarını şimdiden yapıyor.

Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, hücum hattını güçlendirme planında PSG'nin sağ kanat oyuncusu Desire Doue için harekete geçti.

Desire Doue, Rennes'den PSG'ye yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olmuş ve 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.


İlk büyük sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e karşı iki gol atıp bir asist yaparak takımının farklı galibiyetinde kilit rol oynamış, Avrupa'da parlayan bir yıldız haline gelmişti.

Habere göre, Real Madrid, oyuncuya somut bir ilgi göstermiş durumda. Kulüp, önemli bir bütçe ayırmayı ve transferi finanse etmek için Brahim ya da Rodrygo gibi isimlerle yollarını ayırmayı değerlendiriyor.

Yönetim, Doue'nin Vinícius ve Kylian Mbappe ile birlikte patlayıcılığı ve çok yönlülüğü bir araya getiren bir hücum üçlüsü oluşturacağına inanıyor.

