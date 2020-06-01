Real Madrid, iç saha maçlarını Bernabeu'da oynamayacak!

Real Madrid Başkanı Perez, sezonun geri kalanında iç saha maçlarını Bernabeu'da değil, tesislerdeki 6 bin kişilik Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı.Perez, Bernabeu'da iyileştirmeler yapılacağını ve maçların seyircisiz oynanacak olmasının da kendilerini bu karara ittiğini söyledi.Real Madrid başkanı ayrıca, koronavirüsün ekonomik olarak ciddi bir etkisi olduğunu da vurgularken, maaşlarında indirime giden çalışanlara teşekkür etti.