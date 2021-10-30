İspanya La Liga'da 12. hafta karşılaşmasında Elche, Real Madrid'i konuk etti.



Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. ve 73. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti. Elche'nin tek sayısı ise 86. dakikada Pere Milla'dan geldi.



Elche'de Raul Guti, 63. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 4 maçtır galibiyet alamayan Elche ise 10 puanla 15. sırada yer aldı.



Real Madrid, gelecek hafta Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Elche ise Mallorca deplasmanına gidecek.





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