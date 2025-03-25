Real Madrid'den Trent için yoğun mesai!

Real Madrid, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Trent Alexander-Arnold'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den Trent için yoğun mesai!
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25 Mart 2025 14:46
İspanyol devi Real Madrid, Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, ocak ayından bu yana İngiliz futbolcuyu ikna etmek adına yoğun çaba harcarken, transferi tamamlamak için son aşamaya geldiği belirtiliyor.

Liverpool altyapısından yetişen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Alexander-Arnold'ın, sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda serbest kalacağı biliniyor. Madrid ekibi, bu fırsatı değerlendirmek adına süreci titizlikle yürütüyor.

PERFORMANSI

Liverpool formasıyla bu sezon 39 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.

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