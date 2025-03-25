İspanyol devi Real Madrid, Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, ocak ayından bu yana İngiliz futbolcuyu ikna etmek adına yoğun çaba harcarken, transferi tamamlamak için son aşamaya geldiği belirtiliyor.



Liverpool altyapısından yetişen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Alexander-Arnold'ın, sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda serbest kalacağı biliniyor. Madrid ekibi, bu fırsatı değerlendirmek adına süreci titizlikle yürütüyor.



PERFORMANSI



Liverpool formasıyla bu sezon 39 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.



