İspanyol devi Real Madrid, Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, ocak ayından bu yana İngiliz futbolcuyu ikna etmek adına yoğun çaba harcarken, transferi tamamlamak için son aşamaya geldiği belirtiliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Liverpool altyapısından yetişen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Alexander-Arnold'ın, sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda serbest kalacağı biliniyor. Madrid ekibi, bu fırsatı değerlendirmek adına süreci titizlikle yürütüyor.
PERFORMANSI
Liverpool formasıyla bu sezon 39 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.
Liverpool altyapısından yetişen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Alexander-Arnold'ın, sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda serbest kalacağı biliniyor. Madrid ekibi, bu fırsatı değerlendirmek adına süreci titizlikle yürütüyor.
PERFORMANSI
Liverpool formasıyla bu sezon 39 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.