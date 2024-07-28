Real Madrid'den Arda Güler için karar

Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir karar aldı. Arda, kiralık olarak ayrılmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'den Arda Güler için karar
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28 Temmuz 2024 12:47
Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir karar aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i kiralayacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Ayrıca haberde, Real Madrid'in Arda'yı kilit bir oyuncu olarak gördüğü ve kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakılmadığı kaydedildi. Arda Güler'in ise transfer ile ilgilenmediği ve tüm odağının Real Madrid'deki kariyeri üzerine olduğu belirtildi.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.


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