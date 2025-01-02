Real Madrid'den Ada'ya ikinci TAA seferi

Real Madrid, ilk teklifinin reddedilmesinin ardından Alexander-Arnold için Liverpool'un kapısını ikinci kez çalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'den Ada'ya ikinci TAA seferi
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02 Ocak 2025 15:37
Real Madrid'in Trent Alexander-Arnold'u Ocak ayında Liverpool'dan koparmak için ikinci bir teklif yapmayı planlıyor.

The Times'ın haberine göre; Real Madrid, Alexander-Arnold'un yaz aylarında serbest kalmasını beklemektense, bu aşamada onu kadrosuna katmak için yaklaşık 24.1 milyon euro (20 milyon pound) vermeye hazır...

LIVERPOOL, İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Liverpool, 2024-25 sezonunda birden fazla büyük kupanın en büyük adaylarından biri olduğu sezonda, kendi yetiştirdiği yıldızdan ayrılmaya hiç niyeti olmadığını açıkça ortaya koydu ve Real Madrid'in daha önceki teklifini geri çevirdi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı sağ bek, bu sezon Liverpool'da 23 maça çıktı ve 2 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 

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