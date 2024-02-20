Real Madrid'de Toni Kroos kararı!

Real Madrid yönetimi, istediği an sözleşmesinin uzatılabileceğini 34 yaşındaki Toni Kroos'a bildirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Toni Kroos kararı!
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20 Şubat 2024 19:35
Real Madrid'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman futbolcu Toni Kroos için karar verildi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Madrid devi, Toni Kroos'un sözleşmesini uzatmak istiyor.

Habere göre; Real Madrid yönetimi, istediği an sözleşmesinin uzatılabileceğini 34 yaşındaki Toni Kroos'a bildirdi.

Öte yandan milli takımı bırakan 34 yaşındaki oyuncunun EURO2024'te oynamak isterse Almanya Milli Takımı'na tekrar çağrılabileceği aktarıldı.

Kroos'un Mart ayındaki milli aradan önce son kararını vermesi bekleniyor.

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