Real Madrid'de Eder Militao sevinci!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemen Eder Militao'nun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Real Madrid'de Eder Militao sevinci!
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30 Mart 2024 17:58
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemen Eder Militao'nun son durumuyla ilgili bilgi verdi.

İtalyan teknik adam, Militao'nun sakatlığının iyiye gittiğini ve 9 Nisan'da oynanacak Manchester City maçına yetişebileceğini söyledi.

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Militao bize birçok konuda yardımcı olan önemli bir oyuncu. Manchester City maçında olabilir de olmayabilir de! Oynama ihtimali yüzde 50-50 diyemem. Yüzde 70 maçta olmayacak, yüzde 30 olacak diyelim. Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, dizindeki sakatlık sebebiyle yaklaşık 8 aydır Real Madrid formasını giyemiyor.


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