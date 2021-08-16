Real Madrid, Courtois'nın sözleşmesini yeniledi

Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, Courtois'nın sözleşmesini yeniledi
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16 Ağustos 2021 15:03
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Belçikalı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Belçika Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Courtois, dört sezonda Real Madrid ile 130 maça çıktı.


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