Real Madrid, Courtois'nın sözleşmesini yeniledi

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois ile yeni sözleşme imzaladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Belçikalı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Belçika Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Courtois, dört sezonda Real Madrid ile 130 maça çıktı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Belçikalı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Belçika Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Courtois, dört sezonda Real Madrid ile 130 maça çıktı.