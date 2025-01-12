Real Madrid - Barcelona: Muhtemel 11'ler

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid - Barcelona: Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2025 01:59
Son güncelleme 12 Ocak 2025 02:22
İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

TIKLA VE BİLYONER'DE HEMEN OYNA



MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.



Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.



ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İspanyol basınına göre; Arda, karşılaşmanın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olabilir.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery