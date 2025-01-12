İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.
Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.
Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.
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MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İspanyol basınına göre; Arda, karşılaşmanın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olabilir.
Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.
Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.
TIKLA VE BİLYONER'DE HEMEN OYNA
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İspanyol basınına göre; Arda, karşılaşmanın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olabilir.