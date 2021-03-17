Real Madrid Atalanta'ya göz açtırmadan çeyrek finalde

Real Madrid, ilk maçını 1-0 kazandığı Atalanta maçının rövanşını evinde 3-1 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid Atalanta'ya göz açtırmadan çeyrek finalde
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17 Mart 2021 00:52
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Real Madrid, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

Alfredi Di Stefano Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 3-1 kazanarak toplamda 4-1'lik skora ulaştı ve çeyrek finale yükseldi.

Maça etkili başlayan taraf Real Madrid, karşılaşmanın 34. dakikasında Benzema'nın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Atalanta Zapata ve Ilicic kozlarını oyuna sürdü ancak Real Madrid 60. dakikada Sergio Ramos'un penaltısı ile farkı ikiye çıkardı. 83'de Luis Muriel farkı bire indirse de 84'de Asensio skoru 3-1'e getirdi ve Real Madrid'in galibiyetini ilan etti.

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Real Madrid'in rakibini belli edecek kura çekimi 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.



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