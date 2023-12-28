Real Betis, Isco ile nikah tazeledi

Real Betis, İspanyol oyuncusu Isco ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Real Betis, Isco ile nikah tazeledi
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28 Aralık 2023 23:47
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Betis, orta saha oyuncusu Isco ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaz transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya giden ancak fazla forma şansı bulamayan Isco, bu sezon Real Betis ile tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 3 gol attı.

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