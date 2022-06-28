Rayane Aabid, Hatayspor'a geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, eski oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. 2019-2021 yılları arasında Hatay forması giyen ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha, Bordo Beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonun başında Malatyaspor'a, devre arasında ise Kasımpaşa'ya giden Aabid, sezonun tamamlanmasıyla bonservisini eline almıştı.
Malatya'da 24 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli orta saha, 12 maç şans bulduğu Paşa'da ise skor katkısı veremedi.
Aabid, Hatayspor formasıyla ise 72 maçta 4 gol atıp, 7 asist yapmayı başarmıştı.
Geçtiğimiz sezonun başında Malatyaspor'a, devre arasında ise Kasımpaşa'ya giden Aabid, sezonun tamamlanmasıyla bonservisini eline almıştı.
Malatya'da 24 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli orta saha, 12 maç şans bulduğu Paşa'da ise skor katkısı veremedi.
Aabid, Hatayspor formasıyla ise 72 maçta 4 gol atıp, 7 asist yapmayı başarmıştı.
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