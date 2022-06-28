Rayane Aabid, Hatayspor'a geri döndü

Hatayspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Bordo Beyazlılar, 2019-2021 arası kadrosunda bulundurduğu 30 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rayane Aabid, Hatayspor'a geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2022 15:31
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, eski oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. 2019-2021 yılları arasında Hatay forması giyen ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha, Bordo Beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun başında Malatyaspor'a, devre arasında ise Kasımpaşa'ya giden Aabid, sezonun tamamlanmasıyla bonservisini eline almıştı.

Malatya'da 24 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli orta saha, 12 maç şans bulduğu Paşa'da ise skor katkısı veremedi.

Aabid, Hatayspor formasıyla ise 72 maçta 4 gol atıp, 7 asist yapmayı başarmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ