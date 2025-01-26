Rashica: "En iyi oyunumuz değil"

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rashica: 'En iyi oyunumuz değil'
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26 Ocak 2025 19:24
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, 1-1 sona eren Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kosovalı futbolcu, şu sözleri kullandı:

"Bugün son maçta oynadığımız kadar iyi oynayamadık, işleri kendimiz için zorlaştırdık. Rakibin arkasına sarkmayı denedik ve golü de bu şekilde attık. Bugünkü oyun en iyi oyunumuz değildi. Hocamızın ilk fikri her zaman öne oynamaktır, biz de bu fikre adapte olmaya çalışıyoruz."

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