Rashica: 'Daha fazla atabilirdik'

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Rashica, "İyi bir form grafiğine sahip bir rakibimiz vardı. Maça iyi başladık erken bir golle. Daha fazla gol atabilirdik. Bizim için bir başlangıç olur umarım." dedi.
Kosovalı kanat oyuncusu ayrıca, "Olmayı istediğim pozisyonlar tam da gol attığım pozisyonlar. Zaman zaman deniyorum bunları, bugün de gol oldu. Hücumda çok çalışkandık ve iyi bir iş çıkardık bugün." sözlerini sarf etti.
Rashica, "İyi bir form grafiğine sahip bir rakibimiz vardı. Maça iyi başladık erken bir golle. Daha fazla gol atabilirdik. Bizim için bir başlangıç olur umarım." dedi.
Kosovalı kanat oyuncusu ayrıca, "Olmayı istediğim pozisyonlar tam da gol attığım pozisyonlar. Zaman zaman deniyorum bunları, bugün de gol oldu. Hücumda çok çalışkandık ve iyi bir iş çıkardık bugün." sözlerini sarf etti.
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