Raptors, Goran Dragic'i Dallas'a yollayabilir!

Toronto Raptors'ın, Goran Dragic'i Dallas Mavericks'e takas edebileceği iddia edildi.



Raptors, Miami Heat ile yaptığı Kyle Lowry takasının merkezinde olan Dragic ile yollarını ayırmaya istekli olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.



The Athletic'den John Hollinger'e göre, Raptors'ın Dragic'le ilgili niyetleri gelecekte değişebilir ve veteran oyuncuyu Dallas Mavericks'e göndermek için 'gelişmiş bir anlaşma' bulabilir:



"Toronto'nun Kyle Lowry'yi Goran Dragic ve Precious Achiuwa için bir imza ve takasla göndererek önceden hedeflediği bir maaş boşluğu var. Dragic bu noktada iyi bir yedek ama 19.44 milyon dolar alacağı için, yaklaşık 25 milyon dolarlık boşluğu kullanmak yerine bu kontratı üstlenmek büyük bir eksi olacaktır.



Burada 'anlaşmayı geliştirmek' gibi önemli bir ihtimal de bulunuyor. Toronto'nun Dragic karşılığında varlık elde etmek adına başka bir takas yapmış olmasından ötürü, yoluna onunla devam etmeyi tercih etmiş olabileceğinden de şüpheleniliyor.



Raptors ve Mavs ekipleri, Moses Brown, Dwight Powell ve Dragic karşılığında küçük bir sözleşme göndereceği bir anlaşmayı tamamlamak için, 1 Ekim'e kadar bekliyor olabilirler."





Dragic, Slovenya milli takımında Luka Doncic ile oynama deneyimine sahip olan genç bir oyuncu grubunun veteran lideri olabileceği için, Dallas'a muhtemel bir takasta önemli bir faktör olabilir.



Öte yandan Raptors, nispeten genç bir oyuncu grubuyla playofflara kalma umuduyla kadrosunu Pascal Siakam ve Fred VanFleet etrafında yeniden şekillendirmeye devam edecek.



