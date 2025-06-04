Raptors, Domantas Sabonis iddialarını yalanladı

Sacramento Kings'in yıldız uzunu Domantas Sabonis'in Toronto Raptors'a takas edileceğine dair iddialar, Raptors'a yakın kaynaklarca yalanlandı.

calendar 04 Haziran 2025 10:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Raptors, Domantas Sabonis iddialarını yalanladı
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Sacramento Kings'in yıldız uzunu Domantas Sabonis'in Toronto Raptors'a takas edileceğine dair iddialar, Raptors'a yakın kaynaklarca yalanlandı.

Toronto Star'dan Doug Smith, Sactown Sports 1140'a yaptığı açıklamada, "Son bir buçuk yıldır Raptors çevresinde Sabonis'in adı hiç gündeme gelmedi," dedi.

Sabonis, bu sezon 70 maçta 19.1 sayı, 13.9 ribaunt ve 6.0 asist ortalamalarıyla etkili bir performans sergilemişti. 2023'te imzaladığı 4 yıllık, 186 milyon dolarlık sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.


Raptors, mevcut pivotu Jakob Poeltl'dan memnun olduğunu ve bu nedenle Sabonis'e yönelmediğini vurguluyor.

"Poeltl, yıllık 20 milyon dolarlık kontratıyla iki yıl daha takımda ve performansından oldukça memnunlar," diyen Smith, Toronto'nun Sabonis'e ilgisinin hiçbir zaman olmadığını yineledi.

Raptors, sezonu 30 galibiyetle Doğu'da 11. sırada bitirerek üst üste üçüncü kez play-off dışında kaldı.

Kings ise 40 galibiyetle Batı'da sezonu tamamladıktan sonra play-in'de Mavericks'e elenmişti. Sabonis'in istikrarlı performansına rağmen, Raptors cephesi resmi olarak ilgilenmediklerini net biçimde dile getirdi.


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