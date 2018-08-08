Rapor: Trabzonspor, lige iyi başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, genel olarak lige iyi başlıyor.
Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, lig tarihinde oynadığı 44 sezonun açılış karşılaşmalarında 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, lig tarihinde 22'şer kez açılış maçlarını dış ve iç sahada oynadı. Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.
- Son 3 sezonda galibiyet
Trabzonspor, son 3 sezonda açılış maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, 2014-2015 sezonunda deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra sahasında oynadığı maçlarda 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, geçen sezon da Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek lige 3 puanlı başlangıçlar yaptı.
Karadeniz ekibi, ilk hafta maçlarında en son yenilgisini 5 sezon öncesinde aldı. Bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.
- İlk hafta maçları
Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, lig tarihinde oynadığı 44 sezonun açılış karşılaşmalarında 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, lig tarihinde 22'şer kez açılış maçlarını dış ve iç sahada oynadı. Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.
- Son 3 sezonda galibiyet
Trabzonspor, son 3 sezonda açılış maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, 2014-2015 sezonunda deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra sahasında oynadığı maçlarda 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, geçen sezon da Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek lige 3 puanlı başlangıçlar yaptı.
Karadeniz ekibi, ilk hafta maçlarında en son yenilgisini 5 sezon öncesinde aldı. Bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.
- İlk hafta maçları
Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1974-75
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1
|1975-76
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2
|1976-77
|Trabzonspor-Göztepe
|1-0
|1977-78
|Mersin.İ.Y-Trabzonspor
|0-0
|1978-79
|Boluspor-Trabzonspor
|0-0
|1979-80
|Trabzonspor-Bursaspor
|0-0
|1980-81
|Bursaspor-Trabzonspor
|1-1
|1981-82
|Zonguldakspor-Trabzonspor
|0-1
|1982-83
|Sarıyer-Trabzonspor
|0-1
|1983-84
|Trabzonspor-Zonguldakspor
|3-1
|1984-85
|Sarıyer-Trabzonspor
|0-0
|1985-86
|Trabzonspor-Bursaspor
|3-0
|1986-87
|Galatasaray-Trabzonspor
|0-1
|1987-88
|Trabzonspor-Adana Demirspor
|2-0
|1988-89
|Trabzonspor-Eskişehirspor
|2-0
|1989-90
|Trabzonspor-Karşıyaka
|1-0
|1990-91
|Karşıyaka-Trabzonspor
|0-2
|1991-92
|Trabzonspor-Samsunspor
|4-1
|1992-93
|Trabzonspor-Sarıyer
|4-0
|1993-94
|Trabzonspor-Bursaspor
|1-1
|1994-95
|Trabzonspor-Altay
|3-1
|1995-96
|Trabzonspor-Ankaragücü
|3-1
|1996-97
|Trabzonspor-Altay
|1-0
|1997-98
|Kocaelispor-Trabzonspor
|1-3
|1998-99
|Trabzonspor-Gazintepspor
|0-1
|1999-00
|Adanaspor-Trabzonspor
|1-2
|2000-01
|Erzurumspor-Trabzonspor
|1-3
|2001-02
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2002-03
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-0
|2003-04
|Konyaspor-Trabzonspor
|3-3
|2004-05
|Kayserispor-Trabzonspor
|0-3
|2005-06
|Trabzonspor-Kayserispor
|2-1
|2006-07
|Kayserispor-Trabzonspor
|1-0
|2007-08
|Trabzonspor-Sivasspor
|0-3 (Hükmen)
|2008-09
|Trabzonspor-Ankaraspor
|2-0
|2009-10
|Sivasspor-Trabzonspor
|1-2
|2010-11
|Ankaragücü-Trabzonspor
|0-2
|2011-12
|Manisaspor-Trabzonspor
|1-1
|2012-13
|Kardemir K.-Trabzonspor
|1-1
|2013-14
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-0
|2014-15
|KayseriErciyesspor-Trabzonspor
|0-0
|2015-16
|Trabzonspor-Bursaspor
|1-0
|2016-17
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|2-0
|2017-18
|Trabzonspor-Atiker Konyaspor
|2-1