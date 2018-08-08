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Rapor: Trabzonspor, lige iyi başlıyor

Trabzonspor lig tarihindeki 44 sezonun açılış maçlarında 28 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, son 3 sezonda lige galibiyetle başladı

Kaynak: AA
Rapor: Trabzonspor, lige iyi başlıyor
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08 Ağustos 2018 12:28
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, genel olarak lige iyi başlıyor.

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, lig tarihinde oynadığı 44 sezonun açılış karşılaşmalarında 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 22'şer kez açılış maçlarını dış ve iç sahada oynadı. Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

- Son 3 sezonda galibiyet

Trabzonspor, son 3 sezonda açılış maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, 2014-2015 sezonunda deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra sahasında oynadığı maçlarda 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, geçen sezon da Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek lige 3 puanlı başlangıçlar yaptı.

Karadeniz ekibi, ilk hafta maçlarında en son yenilgisini 5 sezon öncesinde aldı. Bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. 

- İlk hafta maçları

Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon    Maç  Sonuç
1974-75 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
1975-76   Galatasaray-Trabzonspor  1-2 
1976-77   Trabzonspor-Göztepe  1-0  
1977-78  Mersin.İ.Y-Trabzonspor  0-0  
1978-79 Boluspor-Trabzonspor  0-0  
1979-80  Trabzonspor-Bursaspor  0-0 
1980-81  Bursaspor-Trabzonspor   1-1  
1981-82   Zonguldakspor-Trabzonspor  0-1 
1982-83   Sarıyer-Trabzonspor  0-1  
1983-84  Trabzonspor-Zonguldakspor  3-1  
1984-85   Sarıyer-Trabzonspor  0-0 
1985-86  Trabzonspor-Bursaspor  3-0 
1986-87   Galatasaray-Trabzonspor  0-1 
1987-88  Trabzonspor-Adana Demirspor  2-0  
1988-89  Trabzonspor-Eskişehirspor  2-0  
1989-90   Trabzonspor-Karşıyaka  1-0  
1990-91 Karşıyaka-Trabzonspor  0-2  
1991-92 Trabzonspor-Samsunspor  4-1  
1992-93 Trabzonspor-Sarıyer   4-0  
1993-94  Trabzonspor-Bursaspor  1-1 
1994-95  Trabzonspor-Altay   3-1  
1995-96  Trabzonspor-Ankaragücü  3-1  
1996-97  Trabzonspor-Altay  1-0  
1997-98 Kocaelispor-Trabzonspor  1-3  
1998-99  Trabzonspor-Gazintepspor  0-1  
1999-00  Adanaspor-Trabzonspor   1-2  
2000-01 Erzurumspor-Trabzonspor   1-3  
2001-02    Beşiktaş-Trabzonspor   1-2  
2002-03   Trabzonspor-Fenerbahçe  0-0  
2003-04   Konyaspor-Trabzonspor   3-3  
2004-05    Kayserispor-Trabzonspor   0-3  
2005-06    Trabzonspor-Kayserispor   2-1  
2006-07  Kayserispor-Trabzonspor   1-0  
2007-08   Trabzonspor-Sivasspor  0-3 (Hükmen)  
2008-09   Trabzonspor-Ankaraspor  2-0  
2009-10  Sivasspor-Trabzonspor   1-2  
2010-11 Ankaragücü-Trabzonspor   0-2   
2011-12 Manisaspor-Trabzonspor   1-1
2012-13  Kardemir K.-Trabzonspor 1-1  
2013-14  Beşiktaş-Trabzonspor  2-0  
2014-15  KayseriErciyesspor-Trabzonspor  0-0  
2015-16 Trabzonspor-Bursaspor  1-0  
2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa 2-0
2017-18  Trabzonspor-Atiker Konyaspor  2-1
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