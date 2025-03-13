Rangers maçında Szymanski'ye gözaltı!

Napoli scoutlarının Rangers maçında Sebastian Szymanski'yi izleyeceği öğrenildi. İtalyan ekibinin sezon başında da transfer etmek istediği yıldız isim için sezon sonunda bir hamle yapması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Rangers maçında Szymanski'ye gözaltı!
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13 Mart 2025 09:18
Son güncelleme 13 Mart 2025 09:23
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

25 yaşındaki orta sahayı sezon başında da transfer etmek isteyen Serie A ekibi Napoli'nin yıldız ismi yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

SCOUT GÖNDERECEKLER

Fenerbahçe'nin bugün deplasmanda Rangers ile oynayacağı maça scout ekiplerini gönderip Szymanski'yi izleteceği öğrenildi.

SEZON SONUNDA TEKLİF PLANI

Sezon sonuna kadar Polonyalı orta sahayı takibini sürdürmesi beklenen İtalyan ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Adı Premier Lig ve Bundesliga takımlarıyla da anılan Szymanski için Fenerbahçe'nin 20 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

BU SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.  

 
 


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