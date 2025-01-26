Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Rayo Vallecano, konuk ettiği Girona'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
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26 Ocak 2025 18:02
Son güncelleme 26 Ocak 2025 18:06
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Rayo Vallecano, Girona'yı konuk etti. 

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriye düşen ev sahibi 2-1 kazandı. 

Girona'nın golü, 58. dakikada Bryan Gil'den geldi. Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri ise 75. dakikada oyuna giren Randy Nteka, 80 ve 83. dakikalarda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Rayo Vallecano, 29 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşti. 28 puanda kalan Girona ise 9. sırada konumlandı.

La Liga'da bir sonraki hafta Rayo Vallecano, Leganes'e konuk olacak. Girona ise Las Palmas'ı ağırlayacak.
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