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Randle ve Rose, Capela'yı ciddiye almadılar...

Atlanta Hawks'ın ikinci tura çıkmasına bir galibiyet kala Clint Capela, serinin bu gece Madison Square Garden'da oynanacak 5. maçı öncesinde New York Knicks'e bir mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks'ın ikinci tura çıkmasına bir galibiyet kala Clint Capela, serinin bu gece Madison Square Garden'da oynanacak 5. maçı öncesinde New York Knicks'e bir mesaj gönderdi.

Dört playoff maçında 9.0 sayı, 13.0 ribaund ve 2.2 blok ortalamaları yakalamış olan Capela, New York'un şu ana kadar seride daha fiziksel bir basketbol oynama girişimini küçümseyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçı da kazanarak sizi tatile göndermek üzere, evinize geliyoruz. Fiziksel oynamaya çalışan bir takım kendileri. Lakin gerçekten fiziksel olsalardı, şimdikinden daha fazla sorunumuz olurdu diye düşünüyorum.

Bana kalırsa öyle oynamaya çalışıyorlar, ancak başarılı olamıyorlar. Sert oynamaya, adamlarımızı itip kakmaya ve trash-talk yapmaya uğraşıyorlar fakat bunları biz de yapabiliriz. Ve eğer yaparsak, onlar bu konuda ne yapabilir? Ayrıca biz bunu yaparak maç da kazanabiliriz."

RANDLE VE ROSE, UMURSAMADILAR

Knicks all-star'ı Julius Randle, Capela'nın yorumlarına pek ilgi göstermedi:

"Clint Capela'nın söylediklerini niye takayım ki? Umurumda değil."

Derrick Rose ise, bu yorumlarla ilgili "Ben 32 yaşında adamım. Hayatımda kimseye laf atmadım. Sırf Clint Capela bir şey söyledi diye de atmaya başlamayacağım." şeklinde konuştu.

Hawks, 2015-16 sezonundan bu yana ilk kez ikinci tura yükselmek istiyor. Knicks ise, 2013'ten beri bir playoff serisi kazanamamıştı.


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