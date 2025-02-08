Randal Kolo Muani, Juventus'ta hızlı başladı!

Juventus'un devre arasında kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani, İtalyan ekibinde 3 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Randal Kolo Muani, Juventus'ta hızlı başladı!
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08 Şubat 2025 17:21
Juventus'un devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani, İtalyan ekibindeki kariyerine oldukça hızlı bir başlangıç yaptı.

Fransız yıldız, Juventus'ta şu ana kadar şans bulduğu 3 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Muani, son olarak takımının Como deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyette 2 gol birden atarak 3 puanı getiren isim oldu.

Juventus ve PSG arasında Muani için yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.

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