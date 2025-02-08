Randal Kolo Muani, Juventus'ta hızlı başladı!

Juventus'un devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani, İtalyan ekibindeki kariyerine oldukça hızlı bir başlangıç yaptı.



Fransız yıldız, Juventus'ta şu ana kadar şans bulduğu 3 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.



Muani, son olarak takımının Como deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyette 2 gol birden atarak 3 puanı getiren isim oldu.



Juventus ve PSG arasında Muani için yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.



